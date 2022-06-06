عمّان 7 ذو القعدة 1443هـ الموافق 6 يونيو 2022م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، في مكتبه بمقر السفارة اليوم، عضو مجلس النواب الأردني فايز البصبوص، رئيس مجلس عشائر الدوايمة في الأردن.وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العمل البرلماني المشترك بين مجلسي الشورى والنواب الأردني، وتأكيد عمق العلاقات السعودية الأردنية والحرص المستمر على تطويرها.// انتهى //17:58ت م0141