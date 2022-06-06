07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واساستقبل معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف اليوم، الأمين العام المكلف لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة " الدكتورة آمال بنت عبد الله الهزاع وأعضاء الفريق السعودي للعلوم والهندسة الفائزين ب 22 جائزة عالمية في معرض ريجينيرون للعلوم والهندسة "آيسف 2022 ".وهنأ معاليه الطلاب والطالبات على ما حققوه للوطن من إنجاز تاريخي غير مسبوق في معرض آيسف، مشيدًا بجهود مؤسسة "موهبة" .وعلى هامش اللقاء وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، مذكرة تفاهم مع مؤسسة "موهبة"، للتعاون في مجالات رعاية وتمكين الموهوبين السعوديين .وتتضمن الاتفاقية مجالات التعاون بين ووزارة الصناعة والثروة المعدنية تطوير وتدريب أعضاء رابطة موهبة على رأس العمل في منظومة الصناعة والثروة المعدنية لتأهيلهم وبناء مهاراتهم، وتطوير وتدريب الطلاب في منظومة الصناعة والثروة المعدنية، وتقديم برامج إرشاد وتوجيه لدعمهم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم الإبداعية ورسم خططهم وأهدافهم، وإنشاء أندية طلابية في قطاعي الصناعة والتعدين، وتقديم برامج إبداعية وإثرائية لتعزيز مفاهيم علوم وتقنيات الصناعة والتعدين بالتعاون مع أكاديمية صندوق التنمية الصناعية السعودي .وتشمل تصميم برامج موجهة لأعضاء رابطة موهبة لدعمهم بالجدارات والقدرات والمهارات المطلوبة في سوق العمل، ودعم المشاريع والبحوث المتميزة والمرتبطة بالمفاهيم والعلوم الحديثة مثل الابتكار والرقمنة والاستدامة في مجال الصناعة، وتبادل الخبرات والاستشارات في مجال الصناعة والتعدين، والخدمات اللوجستية، إلى جانب التمكين والدعم في خدمات ومرافق وقدرات المصانع بناء على اهتمام واختصاص الطلبة .وتنص المذكرة على تنظيم زيارات ميدانية إلى المصانع ومواقع الإنتاج في المدن الصناعية التابعة لـ "مدن" للاطلاع على آليات العمل ودورات الإنتاج والتشغيل داخل المصانع، وتنظيم ورش توعوية حول دور القطاع الصناعي في تعزيز الاقتصاد الوطني .// انتهى //18:16ت م0142