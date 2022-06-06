الأحساء 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسقبضت شرطة محافظة الأحساء على مواطن لتنفيذه حوادث نصب واحتيال مالي بالتعاون مع آخر خارج المملكة من الجنسية الأردنية، من خلال إيهام ضحاياه باستثمارات وهمية والحصول منهم على (950,000) ريال، وتبين من إجراءات الاستدلال ارتكابه (4) حوادث في مناطق المملكة، وأُةقِف واتُّخِذت الإجراءات النظامية بحقه، وأُحِيل إلى النيابة العامة.// انتهى //18:17ت م0143