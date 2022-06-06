الرياض 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسيشارك وفد من منظمة التعاون الرقمي في حدث Partner2Connect ، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات السلكية واللاسلكية، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالاتITU - WTDC في كيغالي، رواندا.ويتزامن حضور منظمة التعاون الرقمي للمؤتمر مع الزيارة الافتتاحية لوفد منظمة التعاون الرقمي إلى الدولة العضو رواندا، حيث سيجتمع الأمين العام للمنظمة ديمة اليحيى مع قادة القطاعين العام والخاص الروانديين المشاركين في جدول أعمال التحول الرقمي في رواندا، كما سيجتمع الوفد مع ممثلين من المجتمع المدني الذي يمثله شباب ونساء من المجتمع الراوندي لتذليل المعوقات من خلال سعي المنظمة إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع.ومن المتوقع أن تعلن المنظمة عن توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف أفريقيا الذكية Smart Africa الذي يرأس مجلس إدارته فخامة الرئيس الراودني بول كاغامي، حيث يمثل هذا التحالف شراكة بين 32 دولة أفريقية تهدف إلى تسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في القارة الأفريقية، من خلال استخدام تقنية المعلومات والاتصالات (ICT) وكذلك تحسين الوصول إلى خدمات النطاق العريض.كما سيزور وفد المنظمة عددًا من الجامعات في راوندا، وسيلتقي مع رواد الأعمال المحليين للوقوف على أبرز التحديات والعقبات التي تواجه ريادة الأعمال الرقمية من حيث الحصول على التمويل ورأس المال البشري وتسخير الممكنات الرقمية والنظامية للتوسع الدولي لرواد الأعمال.// انتهى //18:18ت م0144