الرياض 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسواصل المنتخب السعودي الأولمبي صدارة مجموعته في كأس آسيا تحت 23 سنة، بتعادله السلبي مع نظيره الياباني في المباراة التي لعبها المنتخبان مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بالبطولة التي تستضيفها جمهورية أوزبكستان.الأخضر الأولمبي بعد هذه المباراة بات يملك 4 نقاط، من فوز واحد على طاجاكستان, وتعادل واحد مع اليابان الذي يملك هو الآخر ذات الرصيد من النقاط، إلا أن المنتخب الوطني الأولمبي يتفوق على المنتخب الياباني بفارق الأهداف.ويطمح الأخضر إلى ضمان بطاقة التأهل للدور التالي، في آخر جولات دور المجموعات التي سيقابل فيها المنتخب الإماراتي، الخميس المقبل.// انتهى //18:31ت م0146