المدينة المنورة 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسنظمت أمانة منطقة المدينة المنورة بمشاركة الفرق التطوعية برنامجاً توعوياً للمحافظة على البيئة، والإسهام في أعمال النظافة العامة، تماشياً مع يوم البيئة العالمي لعام 2022م، والذي جاء تحت شعار "لا نملك سوى أرض واحدة".كما قامت "الأمانة" بحملة إعلامية للتأكيد على الدور المحوري للأفراد والمؤسسات الوطنية والقطاعات المختلفة في نشر الوعي البيئي، وتنمية الاهتمام بالنواحي البيئية، بما يؤدّي لتقدير قيمة التراث الطبيعي وحفظه وفقًا لمبادئ التنمية المستدامة، فيما شارك متطوعي الأمانة بحملة لتنظيف ما يزيد عن 20 ألف م² من المواقع العامة، ورفع أكثر من 300 كجم من المخلفات .وتأتي مساهمة أمانة منطقة المدينة المنورة في هذه اليوم العالمي إيماناً منها بأهمية التوعوية التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى جميع المواطنين والمقيمين، وتأكيداً على أهمية المشاركة المجتمعية في مثل هذه الأيام البيئية، والارتقاء بجودة الحياة وتحقيق مستهدفات الاستدامة ‏البيئية وتحسين المشهد الحضري على المستوى ‏الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى دورها في زيادة المسطحات الخضراء وتقليل نسب التلوث في الهواء.// انتهى //19:10ت م0149