الرباط 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسرحبت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بإعلان المملكة العربية السعودية تنظيمها للدورة الأولى من بينالي الفنون الإسلامية بجدة، الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى العالم.وأوضح بيان صادر عن المنظمة اليوم، أن هذا الحدث الكبير سيشرف على إقامته فريق عالمي من المتخصصين في مختلف المجالات الفنية، مشيرًا إلى أن موقع تنظيم البينالي سيشمل قاعات المعرض، والمسرح، والمسجد، والورش الفنية، وقاعات الندوات التي ستقام فيها مختلف أنشطة البرنامج الثقافي لهذا الحدث، إضافة إلى تشكيلة من المرافق المصاحبة.// انتهى //19:12ت م0150