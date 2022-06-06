كانبرا 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واساستضافت العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم الاجتماع السنوي لقادة إندونيسيا وأستراليا الذي جمع كلًا من: رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، ورئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي.وقال رئيس الوزراء الأسترالي في بيان صادر عن مكتبه: إن القادة أكدوا التزامهم بمعالجة التحديات المشتركة وتعميق التعاون في إطار الركائز الخمس للشراكة الإستراتيجية الشاملة الثنائية (CSP) التي أُطلِقت في عام 2018م، وتشمل: الشراكة الاقتصادية والإنمائية، وتعزيز الروابط بين الشعبين، والتعاون البحري، والاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وأكد ألبانيزي دعم أستراليا لرئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين هذا العام, وأثنى على الرئيس ويدودو لقيادته في دفع الجهود العالمية للتعافي من الآثار الصحية والاقتصادية لوباء كورونا.// انتهى //19:16ت م0151