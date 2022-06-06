الرباط 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسالتقى رئيس قطاع الثقافة والاتصال بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الدكتور محمد زين العابدين، اليوم بالرباط، برئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد، رفقة مجموعة من الناشرين، لبحث آفاق التعاون الثنائي وخاصة دعم صناعة الطباعة والنشر، في ظل التحديات التي تواجه هذه الصناعة المحورية في الحفاظ على الهوية الثقافية.وأكد الجانبان بالمناسبة حرصهما على بناء تعاون مثمر لخدمة الثقافة، ودعم صناعة الطباعة والنشر لتحقيق أهدافها التنويرية على أكمل وجه، معربين عن استعدادهما لمواصلة اللقاءات لوضع خطط تنفيذية وبرامج عملية للتعاون تشمل المشاركة في معارض الكتاب بالدول الأعضاء في المنظمة، ومناقشة التحديات التي تواجه صناعة الطباعة والنشر وملامسة الحلول لها.// انتهى //19:18ت م0153