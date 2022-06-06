فيفاء 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسدشن محافظ فيفاء المهندس صالح القحطاني اليوم، مبادرات ومشروعات تابعة لجميعة البر بالمحافظة بالتعاون مع منصة "إحسان" والداعمين للجمعية، بحضور أمين جمعية البر بجازان محمد علاوي.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية يزيد أسعد الفيفي، أن قيمة المشروعات المدشنة بلغت قرابة ثلاثة ملايين ريال، منها أجهزة كهربائية للأسر المحتاجة بمبلغ 100.000 ريال، وأجهزة كهربائية للأسر المعسرة بمبلغ 100,000 ريال وتوفير دفايات للأسر المحتاجة بمبلغ 99,000 ريال، إضافة إلى بطانيات للأسر المحتاجة بمبلغ 80000 ريال، وسلال غذائية للأسر الأشد حاجة بمبلغ 500.000 ريال، وتفريج كرب الأسر المعسرة بمبلغ ٢٥٠,٠٠٠ ريال، وكفالة مرضى الفشل الكلوي بمبلغ ٢٠١٠٦٠٠ ريال، وسلال غذائية للأسر المحتاجة بمبلغ 360,000 ريال، وسلال غذائية للأسر المحتاجة بمبلغ 410000 ريال، وتوفير شقق للأسر المعسرة بمبلغ ۲۸۸,۰۰۰ ریال، ودعم من أوقاف الموسى لإنشاء مستودع الجمعية بمبلغ 450,000 ريال، ودعم من شركة آفاق الحكمة للتنمية لتحسين المساكن بمبلغ 150,000 ريال.وأشار الفيفي إلى أن الجمعية تلقت خلال حفل التدشين دعمًا من جمعية البر بجازان عبارة عن 1500 سلة غذائية لشهر ذي الحجة من هذا العام إضافة إلى 3000 كيس دقيق.كما شهد المحافظ توقيع عقد مشروع إنشاء مستودع الجمعية الذي سينفذ في حقو محافظة فيفاء، وزار مستودعات الجمعية، وأطلق حملة الفرق التطوعية لتوزيع المساعدات، وكرم الداعمين لأعمال الجمعية.// انتهى //19:24ت م0155