مكة المكرمة 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واستفقد معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقيه مجمّع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر المقدسة، بهدف الوقوف على استعدادات المجمّع وجاهزيته لتقديم خدماته للمنظومة الحكومية خلال موسم حج هذا العام 1443 / 2022.وزار معاليه خلال جولته عددًا من مقرّات ومباني الجهات الحكومية التي تشارك خلال حج هذا العام، للتأكّد من تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم كافّة، وذلك بما يخدمهم ويسهّل من مهمتهم خلال الموسم، ومن بينها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكذلك برنامج مستشفى قوى الأمن حيث العيادات الطبية بالمجمّع للعاملين فيه من جميع الجهات الحكومية المستفيدة، إضافةً إلى مكتب مشاريع وزارة المالية.كما عقد معاليه اجتماعًا مع لجنة الحج بالهيئة لمتابعة تنفيذ خطة العمل وتطويرها، بما يكفل توفير الجودة والكفاءة للمجمع، ويعزز تكامل أدوار الجهات الحكومية والخروج بتنظيم ناجح لموسم الحج.يذكر أنّ مجمّع الدوائر الحكومية في المشاعر المقدسة أحد عقارات الدولة المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، الذي يعدُّ أنموذجًا مثاليًا لتصميمه المميز وبنائه بأفضل المواصفات الفنية، وموقعه الجغرافي القريب من المشاعر المقدسة، ليسهم في استضافة منسوبي الجهات الحكومية، ويحقق التكامل في خدمة ضيوف الرحمن، وتتجاوز مساحة المجمّع 1.1 مليون مترٍ مربّع، وتضم 49 مبنى تستوعب أكثر من 10 آلاف موظّف، كما يعدّ أحد المشروعات التنموية التي عزّزت من جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، حيث يوفّر نحو 23% من مساحة مشعر منى؛ ليتم الاستفادة منها في استضافة عدد أكبر من الحجاج، كما يسهم في رفع مستوى التنسيق بين منظومة الجهات المشاركة في تنظيم الحج.// انتهى //19:25ت م0156