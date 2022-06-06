الرباط 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسأغلقت البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس "مازي" تقدمًا بنسبة 0.44%، مسجلًا 12.665,15 نقطة.وارتفع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.47%, ليستقر عند 1.023,23 نقطة، كما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.65%, مسجلًا 948,49 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 54,27 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 662,07 مليار درهم مغربي.// انتهى //19:50ت م0157