الرياض 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسالتقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف في الرياض اليوم، بمعالي وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية ماريا رييس ماروتو إيليرا، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية.وبحث اللقاء الفرص الاستثمارية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المجالات الصناعية في إطار اللجنة السعودية الإسبانية المشتركة.وسلّط اللقاء الضوء على الحراك الصناعي الذي تشهده المملكة, وجاذبية السوق للاستثمارات في مختلف المجالات، واستُعرِضت المبادرات التي أطلقتها المملكة والمحفزات والتشريعات التي أسهمت في تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيلها أمام المستثمرين، والتعريف بجهات المنظومة في المملكة، إضافة إلى بحث المجالات وفرص تطوير التعاون في عدد من الصناعات التي تهم البلدين.يذكر أن السوق الإسبانية تستقبل عدداً من الصادرات السعودية غير النفطية المتمثلة في أنشطة صنع البتروكيماويات، إضافة إلى المعادن.// انتهى //20:16ت م0159