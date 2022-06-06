الأحساء 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء أن المشاريع الخدمية والتطويرية التي تنفذها أمانة الأحساء تعزز وتسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.وأشاد خلال زيارته لأمانة الأحساء اليوم ، بخطط الأمانة ومبادراتها الإستراتيجية في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في ظل الدعم غير المحدود من لدن القيادة الرشيدة, وتوجيهات ومتابعة سمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه.واجتمع سموه خلال الزيارة بأمين الأحساء ووكلاء وقيادات الأمانة، واطلع على إستراتيجية ورؤية وأهداف الأمانة، إلى جانب استعراض تجربتها في إعداد وتنفيذ المخطط الإستراتيجي للأحساء, الذي يؤكد أن الرؤية الإقليمية المقترحة لواحة الأحساء بحسب أبحاث ودراسات المخطط الإرشادي كشفت عن عدد من المحددات, تتمثل في أن (الأحساء منطقة مطلة على الخليج العربي، فإن معظم المشروعات المقرة بها تخدم المملكة وتعزز الخطط الإستراتيجية للقطاعات الحكومية وتنفيذ المشاريع التنموية).كما اطلع على مساعي وجهود الأمانة لإتمام وإنجاز المشاريع التطويرية والخدمية القائمة، والبدء في الخطط التنفيذية للمشاريع القادمة ضمن الخطة الإستراتيجية "المحفظة الخمسية" التي تتركز في تنفيذ 10 مبادرات من خلال تنفيذ نحو 322 مشروعاً.// انتهى //20:17ت م0160