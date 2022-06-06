الرياض 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسالتقى معالي رئيسِ هيئةِ الأركانِ العامةِ الفريق الأول الركن فيَّاض بن حامد الرويلي، في مقرِّ رئاسة هيئة الأركان العامة اليوم،بنائب قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق البحري جيمس مالوي.وبحث الجانبان -خلال اللقاء-عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وطرق تعزيز التعاون بين القوات البحرية السعودية والأمريكية، بما يضمن ويحقق أمن واستقرار المنطقة.حضرَ اللقاءَ مديرُ الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري، ونائبُ قائد القوات البحرية الملكية السعودية اللواء البحري الركن محمد بن عبدالرحمن الغريبي، وعددٌ من كبار ضباط القوات المسلحة.وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //20:45ت م0165