الاحساء 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسيرعى صاحبُ السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظُ الأحساء غداً الثلاثاء، حفلَ جائزةِ الشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن الموسى للتميُّزِ التعليمي في دورتها الحادية عشرة، وذلك في القاعة الكبرى بجامعة الملك فيصل.وأعربَ مديرُ الإدارة العامة للتعليم بالأحساء حمد بن محمد العيسى عن سعادته برعاية سمو محافظ الأحساء لهذه الاحتفالية التعليمية البهيجة التي تعكس اهتمامَه وحرصَه على الدفع بالعملية التعليمية نحو الأمام والأخذ بيد المتميزين وصولاً لتحقيق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - والمسؤولين، مؤكداً أنَّ الجائزة تُمثِّلُ وجهاً مشرقاً في مجال الشراكة المجتمعية، كما كان لها دورٌ رائدٌ في إرساء ثقافة التميُّز بين منسوبي ومنسوبات الإدارة.// انتهى //20:45ت م0166