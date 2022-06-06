الرياض 07 ذو القعدة1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسالتقى معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، بكلٍّ من ؛ معالي وزير المالية اليمني الأستاذ سالم صالح بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد بن أحمد غالب المعبقي ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على برنامج إعادة إعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر.وجرى خلال اللقاء بحثُ الأوضاع الراهنة للأوضاع الاقتصادية والمالية في الجمهورية اليمنية، وذلك بحضور عددٍ من المسؤولين من الجانبين .// انتهى //20:52ت م0167