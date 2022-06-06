جيبوتي 7 ذو القعدة 1443هـ الموافق 6 يونيو 2٠٢2م واسوصل معالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، اليوم، إلى مدينة جيبوتي، في زيارة رسمية، يزور خلالها الهيئة الحكومية للتنمية "إيجاد".وكان في استقبال معاليه والوفد المرافق له في مطار جيبوتي الدولي، عدد من مسؤولي الهيئة.وعبّر معالي المستشار قطان عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي لتوطيد علاقات المملكة بالدول الافريقية.// انتهى //20:52ت م0168