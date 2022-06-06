الرياض 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسأعلنت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة،إطلاق شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية "سيل" المتخصصة في خدمات الأعمال البيئية البحرية؛لتكون مركزاً إقليمياً لمكافحة الانسكابات الزيتية والخطرة في جميع سواحل المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر والخليج العربي.وأوضحت "سرك" أن شركة "سيل" ستقدم خدمات استجابة للطوارئ البحرية ذات معايير عالمية متقدمة، مدعومة بنظم مراقبة و رصد مبكر وأجهزة إنذار متطورة لمكافحة الانسكابات البحرية والمواد الخطرة في جميع سواحل المملكة العربية السعودية.وستكون شركةُ "سيل" حاضرةً في جميع المواقع الإستراتيجية و المهمة على طول سواحل المملكة في البحر الأحمر والخليج العربي، و ذلك من أجل توفير استجابة أسرع و أكثر كفاءة للحوادث والكوارث البيئية البحرية، كما ستقدم "سيل" مجموعة من الخدمات البحرية الأخرى التي سيُعلن عنها لاحقاً.وتدعو شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية "سيل" جميع الشركات والمستثمرين المحليين و العالميين المتخصصين في الأعمال البحرية البيئية ومكافحة الانسكابات إلى الشراكة أو الاستثمار في أعمالها و إرسال معلوماتهم و خبراتهم على الرابط : https://sailksa.com/sail-registration/الجدير بالذكر أن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة "سرك" المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، قد أعلن مؤخراً موافقة مجلس الإدارة على إنشاء شركة متخصصة للخدمات البحرية البيئية، و ذلك ضمن جهود المملكة في المحافظة على البيئة البحرية و شواطئها.// انتهى //21:02ت م0171