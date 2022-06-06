الطائف 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واساستقبلَ صاحبُ السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظُ الطائف ، اليوم ، معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، يرافقه الرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة المهندس محمد بن أحمد الموكلي و عددٌ من النواب.واطلع سموه في بداية اللقاء الذي عقد في مقر المحافظة ، على خطط الهيئة العامة للطيران المدني المستقبلية والمشاريع التطويرية في مطار الطائف الدولي .ونوَّهَ سموه بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمامٍ بقطاع الطيران المدني، مشدداً على أهمية تسريع وتيرة العمل، وفتح المزيد من الوجهات المحلية والدولية،وتقديم خدمات تنافسية للمشغلين والمسافرين، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين تجربة المسافر.من جهته،عَبَّرَ معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عن شكره وتقديره لسمو محافط الطائف، مؤكداً أن الهيئة تعمل بدعم القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتطوير مرافق النقل الجوي، والإسهام في تحسينها وتطبيق أفضل المعايير والمواصفات الدولية التي تتضمن التشغيل الداخلي والدولي، مشيراً إلى أن الهيئة ستعمل على تطوير المطار وفق الإمكانات المتاحة، وتلبية احتياج أهالي المحافظة، والربط بينها وبين مختلف الوجهات المحلية والدولية.// انتهى //21:38ت م0174