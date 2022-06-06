المدينة المنورة 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسبدأت الخطوطُ السعوديةُ تنفيذَ خطتها التشغيلية لحج هذا العام 1443هـ لنقل ضيوف الرحمن في مرحلة القدوم من شتى دول العالم، ووصلت طلائعُ رحلاتِ الحج من مدينة كوتشن في الهند إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة،تلاها رحلةٌ أخرى قادمةٌ من مدينة جاكرتا عاصمة إندونيسيا، حيث أنهى الحجاج جميعاً إجراءات وصولهم بكل يسر وسهولة.واستقبلَ معالي مدير عام الخطوط السعودية المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العُمر الرحلةَ القادمةَ من كوالالمبور عاصمة ماليزيا، مرحباً بهم ومتمنياً لهم حجاً مبروراً وعوداً حميداً بعد إتمام نسكهم بإذن الله.وأكدَ المهندسُ العمر الالتزامَ بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة ـــ أيدها الله ـــ الرامية إلى توفير كل ما من شأنه تسهيل الإجراءات لضيوف الرحمن، فقد حشدت الإمكاناتِ البشريةَ والآليةَ كافةً لخدمتهم وإنجاح الخطة التشغيلية لحج هذا العام، وذلك ضمن منظومة مؤسسات الدولة المعنية بتقديم الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، مشيراً إلى أن الخطوط السعودية تسعى لتسخير الخبرات المتراكمة في إدارة مواسم الذروة من خلال الاستعدادات المبكرة، لتزامن موسم حج هذا العام مع موسم الصيف،.وبَيَّنَ العمر أنَّ جميعَ القطاعات وضعت خطةً تشغيليةً تسهم - بمشيئة الله- في انسيابية العمليات للرحلات المجدولة والإضافية التي تغطي أرجاء المملكة، إضافة إلى العديد من الدول في أربع قارات حول العالم،والاستثمار الأمثل لأسطولها المتنامي؛سعياً لتقديم أفضل الخدمات في جميع مواقع الخدمة.وفي سياقٍ ذي صلة،قام معالي مدير عام الخطوط السعودية بجولة ميدانية تفقدية لمواقع خدمات الخطوط السعودية في مطار المدينة المنورة شملت صالتيْ السفر الداخلية والدولية، ومكاتبَ الخدمات المساندة، والعملياتِ الجوية، ومكتبَ المبيعات، ومنصاتِ إنهاء إجراءات السفر،وصالةَ الفرسان،بالإضافة إلى منظومة نقل أمتعة الضيوف، إلى جانب موقع منصات خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة،التي تقدم لهم جميع الخدمات المتكاملة، علاوةً على زيارة مختلف الجهات الحكومية والشركات ذات العلاقة بخدمات الخطوط السعودية التشغيلية.وتَتَضَمَّنُ خدماتُ " الخطوط السعودية" توفيرَ الرحلات والسعة المقعدية التي تتناسب مع حجم الطلب، والحرص على متطلبات السلامة،وتوفير خدمات متعددة تُعزِّزُ تجربةَ السفر لدى حجاج بيت الله الحرام، وتأمين ملاحين وموظفين بالمحطات يتحدثون اللغات المتنوعة للحجاج، وكذلك التعاون مع إحدى الشركات المتخصصة لتقديم خدمات نقل أمتعة الحجيج من مقرات سكنهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة إلى المطار، فضلاً عن الخدمات الجوية في أثناء الرحلات عبر محتوى الشاشات الترفيهية التي تهيء ضيوف الرحمن لأداء المناسك بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية.// انتهى //21:39ت م0175