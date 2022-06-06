الرياض 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واساعتمدَ مجلسُ إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم النظامَ الجديدَ لبطولة كأس السوبر السعودي وذلك ابتداءً من النسخة المقبلة 2022-2023م لتقام بمشاركة 4 فرق هي: بطل ووصيف كأس خادم الحرمين الشريفين, وبطل ووصيف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين, وفي حال تكرار الفرق الأربعة سيتم اللجوء إلى ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وستقامُ البطولةُ من 3 مباريات هي: مباراتا الدور النصف النهائي والمباراة النهائية.وجاء قرار الاتحاد السعودي بناءً على ما رفعته لجنة المسابقات واللجنة التجارية؛بهدف رفع مستوى المنافسة من خلال توسيع قاعدة المشاركة في السوبر السعودي, وارتفاع القيمة التسويقية للبطولة.وسيقومُ الاتحادُ السعودي بتحديد موعد البطولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والشركات الراعية وفقًا لروزنامة الموسم الرياضي المقبل.// انتهى //21:52ت م0176