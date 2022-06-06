عمّان 7 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 6 يونيو 2022 م واسبحضور دولة رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، جرى في دار رئاسة الوزراء الأردنية، اليوم، توقيع اتفاقية استثمار وتطوير بين شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار وصندوق الاستثمار الأردني، لتنفيذ مشروع استثماري في قطاع الرعاية الصحية في العاصمة الأردنية عمّان بحجم استثمار يصل إلى نحو 400 مليون دولار أميركي.وأكد السفير السديري خلال الحفل المعد بالمناسبة، متانة العلاقات السعودية الأردنية التي تحضى برعاية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، مشيراً إلى أن المملكة بوصفها أهم الشركاء التجاريين للأردن تتطلع دوماً إلى زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.//انتهى//21:52ت م0177