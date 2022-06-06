مقديشو 7 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 6 يونيو 2022 م واساعتقلت القواتُ الخاصةُ الصوماليةُ ستة عناصرَ من ميليشيات الشباب الإرهابية في منطقتي "تورتورو" و"عليو بارو" التابعتين لمحافظة شبيلي السفلى جنوب البلاد.وصرح مسؤولٌ أمنى صومالي: "إن الجيشَ تمكَّنَ من تدمير قواعد لجمع الإتاوات تابعةٍ للإرهابيين، وإن الأجهزة الأمنية تبذل جهوداً لمنع أي تهديد للشعب الصومالي والقضاء على العناصر الإرهابية".//انتهى//21:55ت م0178