سياسي / الجيشُ الصومالي يعتقلُ ستة إرهابيين
الاثنين 1443/11/7 هـ الموافق 2022/06/06 م واس
مقديشو 7 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 6 يونيو 2022 م واس
اعتقلت القواتُ الخاصةُ الصوماليةُ ستة عناصرَ من ميليشيات الشباب الإرهابية في منطقتي "تورتورو" و"عليو بارو" التابعتين لمحافظة شبيلي السفلى جنوب البلاد.
وصرح مسؤولٌ أمنى صومالي: "إن الجيشَ تمكَّنَ من تدمير قواعد لجمع الإتاوات تابعةٍ للإرهابيين، وإن الأجهزة الأمنية تبذل جهوداً لمنع أي تهديد للشعب الصومالي والقضاء على العناصر الإرهابية".
//انتهى//
21:55ت م
0178