الخرطوم 7 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 6 يونيو 2022 م واساستقبلَ سفيرُ خادمِ الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، بمكتبه اليوم، مساعدةَ وزيرِ الخارجيةِ الأمريكى للشؤون الأفريقية مولى فيي، ترافقها القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم لوسي تاملين.وتناولَ اللقاءُ بحثَ القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبلَ دعمِ تحقيق السلام والاستقرار في السودان، وجهودَ الآلية الثلاثية في تيسير الحوار بين الأطراف السودانية.//انتهى//22:13ت م0181