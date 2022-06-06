الرياض 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسشَارَكَتْ هيئةُ التراثِ في فعاليات يوم الشباب الخليجي الذي أُقيم اليوم ، ونظَّمَتْهُ وزارةُ الرياضةِ في واحة الملك سلمان بطريق الأمير محمد بن عبد العزيز في مدينة الرياض؛احتفالاً بالشباب من خلال إبراز قصصهم الملهمة وأهم إنجازاتهم في العام الحالي.واختارت الهيئة عنواناً لمشاركتها في المناسبة بمسمى "تجربتي في اكتشاف آثار بلادي"،الذي تحدثت فيها خبيرةُ الآثار نجلاء السعير عن تجربها الثرية في العمل بمجال التنقيب عن الآثار،وما تضمنته هذه المهام من منجزات مهمة استحقت تسليط الضوء عليها في هذا الحدث الشبابي الخليجي المميز.وتأتي هذه المشاركة امتداداً لحرص الهيئة على إبراز أهمية التراث الوطني، ودور الشباب في العناية به والمحافظة عليه، إلى جانب حرصها على تعزيز دورها في الشراكة المجتمعية مع مختلف الجهات الداعمة لمجالات اهتمام الهيئة.// انتهى //22:14ت م0182