دوشنبيه 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسشاركت سفارة المملكة العربية السعودية لدى طاجيكستان، في المهرجان الدولي للحرف والماكولات الشعبية المصاحب للمؤتمر الدولي " المياة من أجل التنمية المستدامة 2018-2028" في العاصمة دوشنبيه، بحضور نائب رئيس الوزراء الطاجيكي ضياء زاده سليمان، ووزير الخارجية الطاجيكي سراج الدين مهر الدين، وعدد من المسؤولين ورؤساء الوفد المشاركة في المؤتمر.وقدّم سفير خادم الحرمين الشريفين وليد بن عبدالرحمن الرشيدان، شرحاً موجزاً عن الموروث والماكولات الشعبية السعودية.// انتهى //22:15ت م0183