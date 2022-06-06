سياسي / البرلمانُ العربيُّ يشدد على ضرورةَ وقفِ التصريحاتِ المسيئةِ بحقِ الرَّسُولِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم
الاثنين 1443/11/7 هـ الموافق 2022/06/06 م واس
القاهرة 7 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 6 يونيو 2022 م واس
أعربَ البرلمانُ العربيُّ عن إدانته الشديدة ورفضه تصريحات المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي، المسيئة للرسولِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، مؤكداً أنَّ مثلَ هذهِ التصريحاتِ تؤدي إلى حالة من الاحتقان والكراهية.
وشدد البرلمان العربي في بيان اليوم على ضرورة وقف هذه التصريحات ومحاسبة مرتكبيها.
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22:22ت م
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