القاهرة 7 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 6 يونيو 2022 م واسأعربَ البرلمانُ العربيُّ عن إدانته الشديدة ورفضه تصريحات المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي، المسيئة للرسولِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، مؤكداً أنَّ مثلَ هذهِ التصريحاتِ تؤدي إلى حالة من الاحتقان والكراهية.وشدد البرلمان العربي في بيان اليوم على ضرورة وقف هذه التصريحات ومحاسبة مرتكبيها.//انتهى//22:22ت م0186