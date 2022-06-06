نيويورك 7 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 6 يونيو 2022 م واسأكدَ برنامجُ الأغذيةِ العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، أن 750,000 شخصٍ يواجهون المجاعةَ والموتَ في إثيوبيا واليمن وجنوب السودان والصومال وأفغانستان.وأوضحَ برنامجُ الأغذيةِ العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، في تقرير مشترك أصدرته الوكالتان - اليوم - حول بؤر الجوع الساخنة لشهر مايو 2022م ،أن حالةَ التأهُّب تظلُّ قصوى في إثيوبيا ونيجيريا وجنوب السودان واليمن بصفتها بؤراً ساخنةً للجوع - ذات ظروف كارثية، فيما تضاف أفغانستان والصومال إلى هذه الفئة التي تثير القلق منذ تقرير البؤر الساخنة السابق الصادر في يناير 2022م.وأفادت الوكالتان أنَّ جميعَ هذه الدول لديها شرائح من السكان تواجهُ المستوى الخامسَ الكارثي من تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC5) أو معرَّضة لخطر الانحدار نحو ظروف كارثية.وأصدرَ برنامجُ الأغذية العالمي والفاو -من خلال التقرير- تحذيراً مبكراً لاتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة في 20 بؤرة جوع ساخنة من المتوقع أن يتفاقم الجوع فيها في المدة الواقعة بين يونيو وسبتمبر 2022م.//انتهى//22:25ت م0187