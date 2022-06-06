عرعر 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واساستقبلَ صاحبُ السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مطار عرعر اليوم، صاحبَ السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائبَ أمير منطقة الحدود الشمالية، الذي وصل للمنطقة لمباشرة مهام عمله بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائبا لأمير المنطقة.حضرَ الاستقبالَ في المطار قياداتُ الإمارة،وعددٌ من القيادات العسكرية بالمنطقة،ومديرو الإدارات الحكومية.// انتهى //22:25ت م0188