الرياض 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واساختتمت " مدن" بطولتها الرياضية الثالثة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن محمد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكريكت، وذلك على ملاعب المدينة الصناعية الثانية في الرياض.وشهدت البطولةُ مشاركةَ 190 فريقاً بإجمالي 1100 لاعبٍ في رياضات الكريكت وكرة القدم وكرة السلة وكرة الريشة والكرة الطائرة.وتسعى مدنُ لتعزيز مفاهيم جودة الحياة داخل المدن الصناعية ضمن إستراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية، وذلك من خلال الاهتمام بإقامة الفعاليات والأنشطة الرياضية والترفيهية التي تساعد على تأسيس نمط حياة صحي يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، وحرصها على دعم مدنها الصناعية بالخدمات المتكاملة؛لمواكبة تطلعات شركائها في بيئة استثمارية تحقق لهم استدامة الأعمال وازدهارها في إطار إستراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي.// انتهى //22:34ت م0190