الخرطوم 7 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 6 يونيو 2022 م واسجَدَّدَ رئيسُ مجلسِ السيادةِ الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان التزامَه باستكمال المرحلة الانتقالية وصولاً لمرحلة التحول الديمقراطي، مؤكداً دعمَ الحكومة السودانية، ومجلس السيادة جهودَ الآلية الثلاثية لدفع عملية الحوار بين الفرقاء السودانيين؛ لتحقيق الوفاق الوطني وحلِّ الأزمة السياسية الراهنة.وأطلع رئيس المجلس خلال لقائه اليوم الآلية الثلاثية - المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيغاد، بحضور وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق- على ترتيبات بدء الحوار المباشر يوم بعد غدٍ الأربعاء.بدوره، قال وزيرُ الخارجيةِ السوداني في تصريح صحفي:إنَّ الآليةَ أعربت عن ترحيبها بقرار رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين، لافتاً الانتباه إلى أنَّ الآليةَ الثلاثيةَ قدَّمَت شرحاً لرئيس المجلس السيادة السوداني حول سير ومجريات المشاورات خلال المدة الماضية،والخطوات الجارية في أعقاب إعلان بدء الحوار المباشر بعد غدٍ الأربعاء بين الفرقاء السودانيين.//انتهى//23:07ت م0192