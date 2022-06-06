نيويورك 7 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 6 يونيو 2022 م واسأكدَ مديرُ عامِ الوكالةِ الدوليةِ للطاقة الذرية رافاييل ماريانو غروسي، أنَّ إيرانَ لم تُقَدِّمْ تفسيراتٍ ذات مصداقيةٍ فنيةٍ فيما يتعلق باستنتاجاتِ الوكالة في ثلاثة مواقعَ غيرِ معلنة في إيران.وشدَّدَ - في كلمته خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي عقد اليوم بشأن التطورات المتعلقة بإيران-على أنَّ إيرانَ لم تُبلغْ الوكالةَ بالموقع أو المواقع الحالية للمواد النووية أو المعدات الملوثة بالمواد النووية،التي تمَّ نقلُها من توركوز آباد في عام 2018م.وقال: إنَّه ما لم تقدِّمْ إيرانُ تفسيراتٍ ذات مصداقية تقنية لوجود جزيئات اليورانيوم ذات المنشأ البشري في توركوز أباد، وفارامين، وماريفان، وتبلغ الوكالة بجميع المواقع الحالية للمواد النووية والمعدات الملوثة، لا يمكن للوكالة أن تؤكدَ صِحَّةَ واكتمالَ إعلاناتِ إيران بموجب ضماناتها الشاملة.//انتهى//23:08ت م0193