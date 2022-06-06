نيويورك 7 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 6 يونيو 2022 م واسشجع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأطراف السودانية على المشاركة في الانخراط في محادثات مباشرة، ومواصلة العمل باتجاه خلق بيئة مواتية لحوار بنّاء لصالح الشعب السوداني.ودان غوتيريش في بيان خلال المؤتمر الصحفي اليومي للمتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، جميع الدعوات إلى العنف، مؤكداً أهمية وجود مناخ سلمي لإنجاح المحادثات، مبيناً أن جميع أشكال خطاب الكراهية تمثل هجمات على التسامح وتقوّض التماسك الاجتماعي، ويمكن أن تضع الأساس للعنف، مما يؤدي إلى تراجع قضية السلام.ورحب بجهود الآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في الفترة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، ومفوضية الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، وجهودها في تسهيل حل للأزمة السياسية في السودان.وشدد غوتيريش، على دعمه القوي لعمل يونيتامس، فيما تواصل دعمها لتطلعات الشعب السوداني في تحقيق الديمقراطية والسلام والازدهار.//انتهى//23:19ت م0194