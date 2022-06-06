تونس 7 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 6 يونيو 2022 م واسأحبط حرس الحدود البحري بمناطق مختلفة من السواحل التونسية أربع عمليات هجرة غير شرعية أوقف على إثرها 43 مهاجراً غير شرعي، بينهم 14 يحملون جنسيات مختلفة.وذكرت السلطات الأمنية التونسية في بيان اليوم أن من بين الموقوفين اللذين كانوا ينوون الوصول إلى الضفة المقابلة من المتوسط أربعة من المطلوبين للجهات الأمنية التونسية، مشيرة إلى إحالة جميع الموقوفين إلى الجهات القضائية لاتخاذ التدابير اللازمة في شأنهم.//انتهى//23:33ت م0195