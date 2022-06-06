الرياض 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واساختتمت اليوم فعاليات يوم الشباب الخليجي في نسخته الأولى ونظمتها وزارة الرياضة، ممثلة بوكالة شؤون الشباب والرياضة، كإحدى مبادرات لجنة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وتضمنت فعاليات يوم الشباب الخليجي الذي أقيم في واحة الملك سلمان في الرياض، العديد من الفقرات، كان في مقدمتها كلمة الافتتاح، والتي ألقاها وكيل الوزارة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسعد، فيما تحدث الشباب بعد ذلك عن تجاربهم وقصصهم الملهمة في مجالاتٍ عدة، كما اشتملت الفعاليات على وجود معرضٍ مصاحب للحضور.الجدير بالذكر أن يوم الشباب الخليجي يهدف إلى تعزيز الوعي بمفهوم تمكين الشباب، وإبراز جهود دول المجلس بالاهتمام بهم، وصقل مواهبهم، وتنمية قدراتهم، واستثمار طاقات الشباب الإيجابية، في إطار تمكين مجتمعي فعال ومستمر.// انتهى //23:37ت م0196