واشنطن 7 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 6 يونيو 2022 م واسالتقى الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، في واشنطن اليوم برئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور.وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود المشتركة لدعم الاستقرار الاقتصادي الإقليمي والدولي، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وناقش الجانبان آفاق التعاون بين صندوق قطر للتنمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.//انتهى//23:50ت م0199