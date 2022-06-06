الرياض 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واساستأنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم، تدريباته في معسكره المقام حاليًا بمدينة أليكانتي الإسبانية، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022.وقسم المدير الفني إيرڤي رينارد لاعبي الأخضر لمجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية أمام منتخب كولومبيا، حيث خصص لهم تمارين استرجاعية في النادي الصحي، فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين بدأت حصتهم بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، بعدها أجريت مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.على صعيد متصل، شارك اللاعبان سالم الدوسري، وياسر الشهراني في التدريبات الجماعية.// انتهى //23:55ت م0200