نيويورك 7 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 6 يونيو 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 16.08 نقطة، بما يعادل 0.05 %, عند 32915.78 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 48.62 نقطة أو 0.40 %, ليغلق عند 12061.37 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 12.89 نقطة أو 0.31 %, ليغلق عند 4121.43 نقطة.//انتهى//23:57ت م0201