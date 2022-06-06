عرعر 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسأقام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية حفل استقبال احتفاءً بمناسبة تعيين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائبًا لسموه.وقال سموه خلال حفل الاستقبال الذي أقامه أمس بمقر ديوان الإمارة : يسعدني في هذا اليوم الأغر الاحتفاء بمقدم أخي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز بمناسبة تعيينه نائبا لأمير المنطقة ، ولا شك أن نيل ثقة خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين - رعاهم الله - أمر يحمل عِظَم التشريف، وثقل التكليف، وسموه أهلٌ لنيل هذا الشرف العظيم، وتحمل المسؤولية ، وخدمة أبناء المنطقة ، سائلا الله تعالى لسموه التوفيق في الإسهام في تحقيق رؤى وخطط المنطقة بفاعلية وكفاءة، وتحقيق التنمية المستدامة" .وأكد سموه، أن أبواب الإمارة مفتوحة للجميع، لتقديم الملاحظات والآراء والشكاوى في كل وقت وفي جميع المحافظات، موضحًا أن كل مواطن في المنطقة محل الاهتمام والعناية، داعيا الله أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .بعد ذلك كلمة المواطنين التي ألقاها نيابة عنهم رئيس النادي الأدبي الثقافي ماجد بن صلال المطلق ، والتي هنأ فيها سمو نائب أمير منطقة الحدود الشمالية بالثقة الملكية الغالية، ناقلا تهنئة المواطنين في منطقة الحدود الشمالية .وأضاف بقوله : تسعد المنطقة بتعيين أول نائب في تاريخها ، وها نحن اليوم نسعد باستقباله ونستشرف مستقبلاً زاهرًا بوجوده سندًا وعونًا وعضدًا لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية، سائلاً الله تعالى أن يمده بعونه وتوفيقه".واستعرض رئيس النادي الأدبي الثقافي في كلمته ما شهدته المنطقة في هذا العهد الزاهر لحكومة خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من تطور ونمو في شتى المجالات ، مجدداً باسم أهالي المنطقة العهد والولاء للقيادة الرشيدة.ثم ألقيت قصيدة شعرية فصيحة بهذه بالمناسبة ألقاها الشاعر سعد بن عقيل المختاري .ثم تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه ، ترحيباً بسمو نائب أمير منطقة الحدود الشمالية.// انتهى //00:15ت م0001