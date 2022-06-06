عام / "المركز الوطني للأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على ينبع والرايس
الثلاثاء 1443/11/8 هـ الموافق 2022/06/07 م واس
المدينة المنورة 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها ارتفاعا في الامواج وتدنياً في مدى الرؤية ، على محافظة ينبع ومركز الرايس.
وبين المركز أن الحالة تبدا الساعة الحادية عشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.
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