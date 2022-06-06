المدينة المنورة 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها ارتفاعا في الامواج وتدنياً في مدى الرؤية ، على محافظة ينبع ومركز الرايس.وبين المركز أن الحالة تبدا الساعة الحادية عشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.// انتهى //02:29ت م0006