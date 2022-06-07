الرياض 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :أميرِ الحدودِ الشماليةِ يستقبلُ سموَّ نائبِه في مطار عرعروزير الصناعة يستقبل طلاب موهبة الفائزين بجوائز آيسف 2022وزير التجارة يدشن أعمال المؤتمر الوطني الثامن للجودة بالمدينةالرويلي يلتقي نائب قائد القيادة المركزية الأميركيةالعُلا تختتم فعاليات مؤتمر الحجر الثاني للحائزين على جائزة نوبلالإيسيسكو ترحب بإعلان المملكة تنظيم أول «بينالي» للفنون الإسلامية"مسك" تختتمُ أولى محطاتِ مسرعة المنظمات الشبابية غير الربحية لعام 2022الخريف يبحث مع وزيرة الصناعة الإسبانية فرص التعاون بقطاع الصناعةمستشفى الملك عبدالعزيز ومستشفى الملك خالد الجامعيان بـ"طبية" جامعة الملك سعود ضمن أفضل المستشفيات العالمية لعام 2022رفع تعليق سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر لإندونيسياروسيا: حظر استيراد النفط الروسي يفاقم الوضع في الولايات المتحدة وأوروباوركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان (قدرات اقتصادية وقوانين محفزة ) : يشكل الاستثمار الأجنبي المباشر أحد المتغيرات المؤثرة في تطور الدول ونموها ومؤشرا على انفتاح الاقتصاد وقدرته على التعامل والتكيف مع التطورات العالمية في ظل ظاهرة العولمة وسيطرة الشركات العابرة للقومية على التجارة الدولية، وتعد المملكة العربية السعودية من الاقتصادات المستشرفة للمستقبل، بما توفره من فرص غير مستغلة وفرص استثمار فريدة.واضافت : قد جلبت آليات رؤية المملكة 2030 إلى الساحة الاقتصادية السعودية مزيدا من الدعم لكل القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الاستثمارات الأجنبية الذي يشهد الارتفاع تلو الآخر، حتى في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة من جائحة كورونا. وهذا يدل على أن الحالة الصحية للاقتصاد الوطني في المملكة قوية في كل الظروف، لأنها تستند إلى أسس أثبتت مدى مناعتها في أوقات الأزمات، وفترات الازدهار.والاستثمار الأجنبي عموما، يمثل محورا رئيسا في عملية البناء الاقتصادي، لأنه يصب في النهاية في واحد من أهم الميادين التي أوجدتها رؤية المملكة، وهو تنوع مصادر الدخل، بما يوائم مكانة وسمعة الاقتصاد السعودي الذي احتفظ - في الواقع - بقوته حتى في ظل الركود العالمي، وحافظ على تصنيفاته المرتفعة في الوقت الذي خسرت فيه اقتصادات حول العالم درجات لافتة في ساحة التصنيفات الائتمانية، بما فيها بعض الدول الناشئة والمتقدمة. ولأن الأمر كذلك، كان طبيعيا ارتفاع التراخيص الاستثمارية الأجنبية في السعودية بنسبة 1859 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، في أعلى نمو لها منذ عام 2010. إذ بلغ إجمالي هذه التراخيص 9383 ترخيصا.ورأت أن القفزة أتت بقوة دفع من استراتيجية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد، إلى جانب نجاح الجهود التي بذلت لتصحيح أوضاع مخالفي مكافحة التستر التجاري. وتعد هذه نقطة مهمة تدخل في سياق الحراك السعودي الدائم للوصول بالأداء الاقتصادي إلى أعلى مستويات من الجودة، والأهم للاحتفاظ بالمكاسب الوطنية المدعومة بالسمعة القوية جدا للاقتصاد المحلي بكل قطاعاته، سواء المتجددة، أو تلك التي أطلقت ضمن مسار التنفيذ المحكم للرؤية. فالبيئة الصحية التي تنعم بها الساحة الاقتصادية المحلية جلبت تدفقات استثمارية في كل المجالات، ما يفسر في الواقع حرص هذه الأموال على الوصول إلى السوق السعودية.وقالت أن من الواضح أن الاستثمارات الأجنبية تمضي وفق المخططات الموضوعة لها، ليس فقط عبر ارتفاع حجمها ووتيرتها، بل من خلال تنوعها في مجالات وضعتها القيادة السعودية على سلم أولوياتها التنموية. وهذه المخططات تطرح العوائد تلو الأخرى. وبحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، ارتفع معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بنسبة 7.9 في المائة في النصف الأول من عام 2020، العام الذي اصطلح على تسميته عام الوباء، أي في عز الركود الاقتصادي العالمي.وأعتبرت أنه في تلك الفترة الحرجة التي سادها عدم اليقين، انخفضت نسبة الاستثمار الأجنبي على المستوى العالمي 49 في المائة، فيما تتدفق هذه الاستثمارات على المملكة، في دلالة على متانة الاقتصاد المحلي.وختمت : من هنا، يمكن النظر إلى موجة ارتفاع التراخيص الاستثمارية الأجنبية في السعودية، وسط تزايد الجهات الاستثمارية التي ترغب في ضخ أموالها في ساحة توفر الحد الأعلى من العوائد، وتتمتع بسمعة مرتفعة القيمة، واستدامة يسعى إليها أي مستثمر، فضلا عن القوانين المتطورة الجاذبة للاستثمارات عموما التي تتسم بالمرونة وبسهولة فتح آفاق تصب في النهاية في مصلحة الأطراف المعنية بهذه الاستثمارات.فالجودة تجعل السعودية بلدا يتمتع بالقدرة المستمرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، بينما تتراجع على المستوى العالمي. ولذلك تدل كل المؤشرات على أن التراخيص الاستثمارية الأجنبية ستواصل النمو في الفترة المقبلة، بصرف النظر عن أي اعتبارات.وأكدت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( مكافحة الإرهاب ) : يشكل الارهاب خطرا كبيرا على العالم، لطالما استنهض الجهد الدولي لمكافحته، وفي هذا الإطار تحرص المملكة على تعزيز الدور العالمي في مواجهة مخاطر تلك الآفة وجرائمها التي تستهدف استقرار ومقدرات الدول، وتحاول تقويض قيم التعايش.وأضافت : من هنا تؤكد المملكة مواقفها الداعمة لتعزيز التعاون الدولي واتخاذ تدابير عاجلة وفعالة للقضاء على هذه الآفة، خاصة أن التجربة السعودية الرائدة في استئصال جذور الإرهاب وترسيخ نعمة الأمن الوارف للمواطن والمقيم والزائر، تعزز دورها القوي في تقديم المساعدة الفنية والتنسيق مع الجهات المختصة بالأمم المتحدة، والدول والهيئات والمنظمات ، وفق عدة مبادرات ومشاريع مشتركة؛ منها إنشاء ودعم مركز الأمم المتحدة.وختمت : وفي هذا الاتجاه، جاءت القائمة الموسعة التي أصدرتها الدول الأعضاء، ومنها المملكة، في “مركز استهداف تمويل الإرهاب” ، وتضم عشرات الأسماء والأفراد والكيانات المنتمية لتنظيمات إرهابية تمثل خطرا على العالم، من ضمنها داعش والقاعدة والحرس الثوري الإيراني وحزب الله ، وغيرها من جماعات إرهابية غادرة ، وهي رسالة إلى المجتمع الدولي حول أهمية التعاون المثمر في استهداف أنشطة تمويل الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله.// انتهى //06:01ت م0009