الرياض 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسدشّن معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار د.محمد بن أحمد السديري المنظومة الإلكترونية التعليمية للتحوّل لنظام الفصول الدراسية الثلاثة في جامعة الملك عبدالعزيز بحضور معالي رئيس الجامعة أ.د. عبدالرحمن اليوبي، وعدد من المسؤولين والأكاديميين.وقال نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار: "إن وزارة التعليم تسير وفق إستراتيجية ومنهجية مؤسسية لتطوير منظومة التعليم الجامعي؛ تحقيقاً لمستهدفات التنمية الوطنية ورؤية المملكة 2030"، مشيراً إلى أن من أهداف التحوّل لنظام الفصول الدراسية الثلاثة في الجامعات رفع الكفاءة التشغيلية والمالية للجامعات، وتجويد مخرجات التعليم وتطوير مناهجها ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي ومتطلبات التنمية الشاملة، وتحسين رحلة الطالب الجامعية، وتمكين الشباب للاستعداد لسوق العمل الحالي والمستقبلي.وقدم د.السديري الشكر لمعالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز ووكلائها وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام الأكاديمية، وكافة العاملين في المنظومة الإلكترونية التعليمية المطورة لدعم تحول برامج الجامعة لنظام الفصول الدراسية الثلاثة المطور (النظام الربعي)، والتي ستساهم بإذن الله تعالى في التحول المرن والسلس لهذا النظام.// انتهى //06:04ت م0010