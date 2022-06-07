ينبع 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسكرم أمس الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي الفائزين بجائزة الرئيس التنفيذي2022م لريادة الأعمال والتي ينظمها مركز التنمية الصناعية من خلال برنامج مسرّعة الأعمال بالمركز.وقد حاز رائد العمل محمد بن نمس العجمي على جائزة المركز الأول ومقدارها 15000 ريال عن مشروع البلاط المبتكر، في حين حصلت رائدة العمل حنان بنت محمود النزاوي جائزة المركز الثاني وقيمتها 10000 ريال عن مشروع محمية ريف ينبع، وحصلت رائدة العمل هند بنت خالد الجهني على جائزة المركز الثالث وقيمتها 5000 ريال عن مشروع جارا.فيما حصل كلاً من رائدة العمل د/سماح عبدالجواد عن مشروع مدرسة التيكوندو ورائد العمل عبدالله السلمي عن مشروع فلتر تك على جائزة فئة رائد الأعمال الواعد بقيمة 3000 ريال مناصفة.يأتي ذلك ضمن سعي ‫الهيئة الملكية بينبع‬ بهدف توجيه طاقات شباب الوطن نحو ريادة الأعمال وتقديم الدعم المادي والمعنوي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإنشاء المزيد من حاضنات الأعمال ومؤسسات التدريب وصناديق رأس المال المخصص لمساعدة المبادرين من رواد ورائدات الأعمال ضمن رؤية المملكة 2030 .// انتهى //06:20ت م0011