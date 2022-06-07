المدينة المنورة 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واساختتم فريق التطوير بجمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع في أربع برامج نظمها برنامج جدارة لتطوير الجمعيات الأهلية التي عقدت بمدينة الرياض لمدة ثلاثة أيام .وتضمنت البرامج التي قدمها نخبة من المدربين المميزين في هذا المجال ، برنامج الاستدامة المالية وبرنامج إدارة المخاطر وبرنامج دورة التخطيط وقياس الأثر وبرنامج مهارات تطبيقات قياس الأداء ( 15 ساعة تدريبية لكل برنامج ) .يشار إلى أن هذه البرامج تأتي ضمن خطة تطوير متكاملة تشارك بها الجمعية في برنامج جدارة من خلال خمس مسارات رئيسية هي التقنية والموارد البشرية وبناء الأثر ومسار الحوكمة ومسار الاستدامة .// انتهى //07:26ت م0013