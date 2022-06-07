الطائف 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسأبرمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف اتفاقية تعاون مع نادي وج الرياضي،بحضور المدير العام للتعليم الدكتور فهد الشريف ورئيس نادي وج صاطي العتيبي، وبحضور مدير وحدة الشراكات والاتفاقات ومدير إدارة الإشراف بنين .وسلطت الاتفاقية الضوء على توحيد الجهود والشراكات بين الادارات الحكومية والخاصة والخيرية ، لدفع عجلة التنمية في كافة المجالات ، كما يأتي نطاق هذا التعاون من باب التكامل وتحقيقة في مجال النشاط الرياضي مع نادي وج ، ودعم المجتمع المحلي لجعله واعياً صحيا ، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي ترسم توحيد الجهود ً .واشتملت بنود الاتفاقية على مجموعة من المحاور ، بأن تكون غير ربحية من خلال المشروعات الرياضية المتنوعة والمشاريع الاجتماعية والثقافية ، بالإضافة إلى دعم الفريق الرياضي الممثل لتعليم الطائف من خلال المساهمة في اختيار أفراده ، وتأهيلهم وتنمية مواهبهم وصقلها بجميع الفئات السنية ، والمشاركة في وضع آلية الترشيح للمعلمين والمعلمات ذوي الاختصاص الرياضي لتدريبهم على بعض الألعاب الرياضية وتقديم الدورات المناسبة لهم من وزارة الرياضة ، كما اشتملت بنود الاتفاقية على التعاون المشترك في مجال التدريب ، وايضاً التنسيق المشترك للاستفادة من المرافق الرياضية والصالات التابعة لكلا الطرفين ، واتاحة العمل التطوعي في كلا الجانبين من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي .من جانبه أوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف ، أن مثل هذه الاتفاقية تساهم في تعزيز التعاون بين الجهات في المحافظة ، وتسعى إلى التكامل في إيجاد مجتمع يتميز بالرياضة والصحة ، كما تساهم في تكثيف النشاط الرياضي لدى فئة المجتمع بشكل عام وللطلبة بشكل خاص من خلال التعاون القائم في المسابقات الرياضية الموجودة في المدارس والاستفادة من المدربين في كلا الجانبين للوصول إلى النتائج المرجوة في تحقيق الاهداف والتوجهات الاستراتيجية العامة لوزارة التعليم ووزارة الرياضة// انتهى //07:31ت م0014