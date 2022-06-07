إسلام آباد 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تصريحات وزير المالية مفتاح إسماعيل الذي أكد قدرة حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف على التغلب على الأزمة الاقتصادية والسيطرة على الغلاء والتضخم خلال أسابيع.واهتمت باستنكار رابطة العالم الإسلامي والأزهر والبرلمان العربي والعديد من الدول العربية والإسلامية، التصريحات المسيئة لجناب نبينا وسيدنا الكريم صلى الله عليه وسلم الصادرة عن المحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي.وأشارت إلى قلق السلطات الباكستانية من تنامي ظاهرة حرائق الغابات الناجمة عن التغيرات المناخية المتطرفة بما فيها موجة الجفاف المصاحبة لموجة الحر الشديد.ورصدت صحف إسلام آباد تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وزيارة وزيرة خارجية ألمانيا اليوم لباكستان لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتكثيف منظمة الصحة العالمية مناشدتها للمجتمع الدولي إلى التعاون لمكافحة انتشار عدوى جدري القرود.// انتهى //07:36ت م0015