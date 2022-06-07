ينبع 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسالتقى أمس محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمدير عام شؤون الإسكان بمنطقة المدينة المنورة أحمد زيدان وفريق عمل الإسكان ،حيث استعرضا خلال اللقاء متابعة اكتمال تنفيذ وإيصال الخدمات الأساسية من شبكات المياه والكهرباء وغيرها لمشروع لؤلؤة الديار التي قد تم البدء بها مؤخرا بضخ المياه عن طريق المضخة المختصة للمشروع المكون من ١١٨٢ وحدة سكنية من نوع "تاون هاوس" على مساحة ٢,٧٠٦,٩٠٠ متر مربع والتي بلغ نسبة الإنجاز الفعلي لها ٩٣.٥٨٪؜؜ ، كما تم خلال اللقاء مناقشة آلية سير العمل لمشروع إسكان رواسن الذي سوف يوفر في المزيد من المشاريع السكنية التي تلبي رغبات الأسر السعودية ضمن بيئة متكاملة المرافق والخدمات وتراعي معايير الجودة والحياة و المشتمل على ٦٩٠ وحدة سكنية على امتداد مساحةٍ تبلغ ٢٣٥,١٣٣ متر مربع والمقسمة على مرحلتين والتي بلغ نسبة الانجاز الفعلي لها كمرحلة اولى ٥٠٪؜ ؜ والإطلاع على ابرز التحديات والمنجزات القائمة بالمشروع .كما قام " مدير عام الإسكان" بأخذ جولة تفقدية لمشروع إسكان لولؤة الديار و رواسن الذي شهد إقبالا لمستفيدي "سكني" نظرا لما يتوفر به من مزايا على مستوى عالٍ من التصاميم الهندسية والجودة والضمانات ، والإطلاع على سير العمل بهم مع عدد من استشاريي ومقاولي المشروعين والإستماع الى ابرز المنجزات والتحديات بالمشاريع ، مشيداً بالدور الكبير الذي تبذله وزارة الشؤن البلدية والقروية والإسكان بالمشاريع القائمة والمستقبلية للإسكان بكامل الخدمات الأساسية ، وتسهيل التملك السكني للأسر السعودية ورفع نسبتها وفقاً لمستهدفات برامج الإسكان احد برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠ .// انتهى //07:40ت م0016