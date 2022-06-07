الطائف 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واسحققت الكلية التقنية للبنات بالطائف مممثلة في وحدة التنسيق الوظيفي من كافة مستهدفات إدارة التنسيق الوظيفي بنجاح والتي تتمثل في توفير 376 فرصة وظيفية للخريجات من خلال 3 لقاءات توظيف وعدد 2 مذكرات تفاهم بالاضافة الى لقاءين للمواورد البشرية ، واكمال عدد (٥) استبانة رضا اصحاب العملواوضحت عميدة الكلية ابتهال الحمياني أن هذه الانجازات نتيجة الجهود التي بُذلت من وحدة التنسيق الوظيفي باشراف ادارة الكلية وبالتعاون مع الجهات المحلية وثمرة لجهود الكلية في تشكيل فريق مختص بالبحث عن وظائف للخريجات ورفع نسب التوظيف حيث بلغت نسبة التوظيف الفعلي من اجمالي عدد خريجات الكلية التقنيه للبنات بالطائف ١٥.٤٪؜ حسب منصة ذكاء الأعمال.وأشارت عميدة الكلية بضرورة مسارعة الخريجات في التواصل مع الكلية عبر مكتب شؤون الخريجات والتنسيق الوظيفي وذلك للحصول على الوظائف في تخصصاتهم وذلك لبدء حياة مهنية ثرية، حيث أن الفرص الوظيفية المطروحة متنوعة وتوفر عددا من الخيارات التي تغطي كثيرا من احتياجات ومتطلبات الخريجات، الى جانب انها مدعومة من صندوق الموارد البشرية (هدف)// انتهى //07:45ت م0017