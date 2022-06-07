المدينة المنورة 08 ذو القعدة 1443هـ الموافق 07 يونيو 2022م واسأكملت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي استعداداتها وتجهيزاتها لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم ما قبل الحج من خلال تنظيم الحشود البشرية, وتسهيل حركتهم داخل المسجد النبوي, وتنسيق الجهود بين جماع الجهات ذات العلاقة لخدمة ضيوف الرحمن زوّار المسجد النبوي.وتعمل الوكالة على التنسيق الدائم والمستمر بين مختلف إداراتها لتنفيذ الخطط والبرامج والحملات المعدّة لموسم الحج, لتقديم خدمات متميزة لحجاج بيت الله الحرام, كما تعمل على تسخير كافة التقنيات والتطبيقات الذكية لتطوير منظومة الخدمات والأعمال المقدمة, بالإضافة لتهيئة المسجد النبوي وتجهيزه بالسجاد والسقيا, وتكثيف برامج التنظيف والتعقيم والصيانة, وتسهيل تنقّل الزوار عبر عربات الجولف والعربات المتنقلة, وتقديم الخدمات التوجيهية والإرشادية ليؤدي المصلين عباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.يذكر أن طلائع ضيوف الرحمن بدءوا بالوصول إلى المدينة المنورة لأداء فريضة حج هذا العام, حيث استقبل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي السبت الماضي أولى رحلات الحج القادمة من إندونيسيا.// انتهى //07:52ت م0018